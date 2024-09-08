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Cebimizdeki casus akıllı telefon! Telefonlar dinleniyor

Cebimizdeki casus akıllı telefon! Telefonlar dinleniyor

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.09.2024 11:56
Biri bizi dinliyor olabilir mi? Zaman zaman birçoğumuzun aklına geliyor bu soru. Çünkü sohbetimizde geçen konular bile cep telefonu uygulamalarımızda aynı anda karşımıza çıkıyor. Uzmanlar bunun kullandığımız programlara verdiğimiz izinlerle mümkün olduğunu ve engellemenin yolunun çok basit olduğunu söylüyor.
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