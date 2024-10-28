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Önce İsrail sonra Hizbullah!

Önce İsrail sonra Hizbullah!

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Giriş: 28.10.2024 22:21
Orta Doğu'da tansiyon yüksek Önce İsrail Lübnan'da Baalbek bölgesine saldırdı daha sonra da Hizbullah İsrail'in Meron üssünü vurdu.
Önce İsrail sonra Hizbullah!
Önce İsrail sonra Hizbullah!
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