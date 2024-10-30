TUSAŞ saldırısında şok eden detaylar! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısının detayları A Haber ekranlarında açıklandı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Fırat Demirkol, Gazeteci Gaffar Yakınca, Gazeteci Mete Softuğllu ve Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu..