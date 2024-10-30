30 Ekim 2024, Çarşamba
Hadise'nin paylaşımı olay oldu! Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya herkesi susturdu
Geçtiğimiz günlerde 39 yaşına giren Hadise, düzenlediği doğum günü partisiyle gündemden düşmüyor. Şükrü Özyıldız'ın, rol arkadaşı Hadise'nin doğum gününe tek başına gittiği ve yanında sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın olmadığı iddiaları ortaya atıldı. Bunun üzerine Çetinkaya, çıkan dedikoduları, sosyal medya üzerinden paylaştığı pozlarla susturdu.
Giriş Tarihi: 30.10.2024 12:26 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 12:29