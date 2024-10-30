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Hadise'nin paylaşımı olay oldu! Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya herkesi susturdu

Geçtiğimiz günlerde 39 yaşına giren Hadise, düzenlediği doğum günü partisiyle gündemden düşmüyor. Şükrü Özyıldız'ın, rol arkadaşı Hadise'nin doğum gününe tek başına gittiği ve yanında sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın olmadığı iddiaları ortaya atıldı. Bunun üzerine Çetinkaya, çıkan dedikoduları, sosyal medya üzerinden paylaştığı pozlarla susturdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.10.2024 12:26 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 12:29
Hadise’nin paylaşımı olay oldu! Şükrü Özyıldız’ın sevgilisi herkesi susturdu

Son dönemde ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla konuşulan fenomen Sibil Çetinkaya, Hadise'nin doğum günü partisiyle gündeme geldi.

Hadise’nin paylaşımı olay oldu! Şükrü Özyıldız’ın sevgilisi herkesi susturdu

Şükrü Özyıldız'ın "Esas Oğlan" filmindeki rol arkadaşı Hadise'nin doğum gününe tek başına gittiği ve yanında sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın olmadığı iddiaları gündeme gelmişti.

Hadise’nin paylaşımı olay oldu! Şükrü Özyıldız’ın sevgilisi herkesi susturdu

Ancak Hadise, sosyal medya hesaplarından yalnızca Şükrü Özyıldız ile olan karelerini paylaşarak dikkat çekti.

Hadise’nin paylaşımı olay oldu! Şükrü Özyıldız’ın sevgilisi herkesi susturdu

Özyıldız ise doğum gününden hiç paylaşım yapmamıştı.

Hadise’nin paylaşımı olay oldu! Şükrü Özyıldız’ın sevgilisi herkesi susturdu

Sosyetik güzel, Hadise'nin partisinden Şükrü Özyıldız ile aşk dolu pozları paylaşarak düşman çatlattı.