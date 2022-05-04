A Haber ekibi Hürjet üretim hangarında

Cumhuriyetin 100. yılında göğe kanat açacak milli projelerden biri de Hürjet. 2023'te ilk uçuşunu yapacak olan Türkiye'nin yerli ve milli ilk süpersonik yani sesten hızlı jet eğitim ve hafif taarruz uçağı hürjet için eş zamanlı 3 prototip üretiliyor. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ve kameraman Barış Yar, Hürjet'in Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bünyesindeki üretim hangarına girdi. İşte TUSAŞ mühendis ve teknisyenlerinin "Milli jet" mesaisi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN