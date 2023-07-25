16. IDEF Fuarı kapılarını açtı! Savunmanın gözdeleri IDEF'te vitrinde

Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve işbirliği platformu haline gelen IDEF, bu yıl 16'ncı kez kapılarını açtı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ IDEF'ten detayları aktardı.

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