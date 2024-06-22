Vincenzo Montella'dan 3 futbolcu hakkında açıklama: 30 dakikadan fazla oynayamazdı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz karşısında 3-0 kaybedilen maçın ardından Arda Güler, Altay Bayındır ve İsmail Yüksek tercihleri hakkındaki soruları yanıtladı. İtalyan teknik adam 3 futbolcunun son durumunu değerlendirdi ve özellikle Arda konusunda yorgun olduğunu diler getirerek "Arda Güler 30 dakikadan fazla oynayabilecek durumda değildi" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN