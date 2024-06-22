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Vincenzo Montella'dan 3 futbolcu hakkında açıklama: 30 dakikadan fazla oynayamazdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 23:24
Güncelleme:23.06.2024 00:41
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz karşısında 3-0 kaybedilen maçın ardından Arda Güler, Altay Bayındır ve İsmail Yüksek tercihleri hakkındaki soruları yanıtladı. İtalyan teknik adam 3 futbolcunun son durumunu değerlendirdi ve özellikle Arda konusunda yorgun olduğunu diler getirerek "Arda Güler 30 dakikadan fazla oynayabilecek durumda değildi" dedi.
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