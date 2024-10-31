31 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Spor Videoları
Bayburt ÖİS 2 - 3 Samsunspor! ZTK'da tur penaltılardan geldi

Bayburt ÖİS 2 - 3 Samsunspor! ZTK'da tur penaltılardan geldi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2024 15:59
Güncelleme:31.10.2024 16:06
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Bayburt ÖİS Samsunspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Samsunspor, seri penaltı atışları sonucunda 3-2 kazandı. İşte maçın detayları...
ZTK’da tur penaltılardan geldi
ZTK'da tur penaltılardan geldi
GOL | Adanaspor 1 - 2 Çorluspor 1947
GOL | Adanaspor 1 - 2 Çorluspor 1947
GOL | Adanaspor 1 - 1 Çorluspor 1947
GOL | Adanaspor 1 - 1 Çorluspor 1947
GOL | Adanaspor 1 - 0 Çorluspor 1947
GOL | Adanaspor 1 - 0 Çorluspor 1947
Saldırıya uğrayan Kaplan’ın burnu kırıldı, saldırgan tutuklandı
Saldırıya uğrayan Kaplan’ın burnu kırıldı, saldırgan tutuklandı
Emre Kaplan’a saldıran Sezgin Gülnar’dan pişkin savunma
Emre Kaplan'a saldıran Sezgin Gülnar'dan pişkin savunma
Milli sporcu evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Milli sporcu evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
A Spor muhabirine çirkin saldırı
A Spor muhabirine çirkin saldırı
Derbisi sonrası Emre Kaplan’a çirkin
Derbisi sonrası Emre Kaplan'a çirkin
Süper Lig’de derbi heyecanı!
Süper Lig’de derbi heyecanı!
Selçuk İnan: Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyum
Selçuk İnan: "Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyum"
Fatih Serkan Albayrak: Mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz
Fatih Serkan Albayrak: Mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz
Daha Fazla Video Göster