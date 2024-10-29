Milli sporcu Selene Durna 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Sarıyer'de, Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli sporcu Selene Durna(32) 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Durna'nın intihar ettiğini değerlendiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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