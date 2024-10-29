29 Ekim 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Spor Videoları
Milli sporcu Selene Durna 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Milli sporcu Selene Durna 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2024 09:10
Sarıyer'de, Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli sporcu Selene Durna(32) 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Durna'nın intihar ettiğini değerlendiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milli sporcu evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Milli sporcu evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
A Spor muhabirine çirkin saldırı
A Spor muhabirine çirkin saldırı
Derbisi sonrası Emre Kaplan’a çirkin
Derbisi sonrası Emre Kaplan'a çirkin
Süper Lig’de derbi heyecanı!
Süper Lig’de derbi heyecanı!
Selçuk İnan: Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyum
Selçuk İnan: "Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyum"
Fatih Serkan Albayrak: Mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz
Fatih Serkan Albayrak: Mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz
Galatasaray’da derbi öncesi kötü haber! Okan Buruk ameliyata alındı
Galatasaray'da derbi öncesi kötü haber! Okan Buruk ameliyata alındı
Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz
"Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz"
Derbi öncesi Buruk’tan TFF’ye sert sözler!
Derbi öncesi Buruk'tan TFF’ye sert sözler!
Jose Mourinho’dan flaş sol bek göndermesi
Jose Mourinho'dan flaş sol bek göndermesi
Rıza Çalımbay: Kaybettiğimiz için üzgünüz
Rıza Çalımbay: "Kaybettiğimiz için üzgünüz"
Kazak: 1 puan almak önemliydi
Kazak: "1 puan almak önemliydi"
Daha Fazla Video Göster