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A Spor muhabiri Emre Kaplan’a çirkin saldırı! Kaplan’ın burnu kırıldı

A Spor muhabiri Emre Kaplan’a çirkin saldırı! Kaplan’ın burnu kırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 08:45
A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası saldırıya uğradı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Emre Kaplan taburcu edildi. Saldırıyı gerçekleştiren Sezgin Gülnar hakkında soruşturma başlatıldı.
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