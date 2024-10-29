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Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Emre Kaplan'a yumruklu saldırı

Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Emre Kaplan'a yumruklu saldırı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 00:17
Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Aslan derbiden 2-1 galip ayrıldı. Mücadele sonrasında A Spor muhabiri Emre Kaplan yumruklu saldırıya uğradı.
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