30 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Spor Videoları
GOL | Adanaspor 1 - 0 Çorluspor 1947

GOL | Adanaspor 1 - 0 Çorluspor 1947

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2024 00:00
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Adanaspor, 68. dakikada A. Tapsoba’nın attığı golle Çorluspor 1947 karşısında skoru 1-0’a getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GOL | Adanaspor 1 - 2 Çorluspor 1947
GOL | Adanaspor 1 - 2 Çorluspor 1947
GOL | Adanaspor 1 - 1 Çorluspor 1947
GOL | Adanaspor 1 - 1 Çorluspor 1947
GOL | Adanaspor 1 - 0 Çorluspor 1947
GOL | Adanaspor 1 - 0 Çorluspor 1947
Saldırıya uğrayan Kaplan’ın burnu kırıldı, saldırgan tutuklandı
Saldırıya uğrayan Kaplan’ın burnu kırıldı, saldırgan tutuklandı
Emre Kaplan’a saldıran Sezgin Gülnar’dan pişkin savunma
Emre Kaplan'a saldıran Sezgin Gülnar'dan pişkin savunma
Milli sporcu evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Milli sporcu evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
A Spor muhabirine çirkin saldırı
A Spor muhabirine çirkin saldırı
Derbisi sonrası Emre Kaplan’a çirkin
Derbisi sonrası Emre Kaplan'a çirkin
Süper Lig’de derbi heyecanı!
Süper Lig’de derbi heyecanı!
Selçuk İnan: Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyum
Selçuk İnan: "Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyum"
Fatih Serkan Albayrak: Mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz
Fatih Serkan Albayrak: Mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz
Galatasaray’da derbi öncesi kötü haber! Okan Buruk ameliyata alındı
Galatasaray'da derbi öncesi kötü haber! Okan Buruk ameliyata alındı
Daha Fazla Video Göster