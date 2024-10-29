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Emre Kaplan'a saldıran Sezgin Gülnar'dan pişkin savunma

Emre Kaplan'a saldıran Sezgin Gülnar'dan pişkin savunma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 12:40
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisinden hemen sonra A Spor muhabiri Emre Kaplan, Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırgan Sezgin Gülnar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Gülnar'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Şahıs, Emre Kaplan'ın kendisine hakaret ettiğini ileri sürerken fiziki müdahalesi olmadığını iddia etti. Ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır." dedi.

A Haber muhabiri Esra Akyürek, Emre Kaplan'a saldıran Sezgin Gülnar'ın ifadesini canlı yayında aktardı. Akyürek'in aktardığı bilgiye göre şahsın savcılıkta, "Emre Kaplan isimli şahsın hesabında bulunan profil fotoğrafından tanıyarak oradaki muhabirlerin arasında gördüm. Zaten yakınımızda bulunan Emre Kaplan'a hitaben öncelikle sosyal medya hesabında yapmış olduğu yorumlardan dolayı neden bu tarz bir paylaşım yaptın diye sordum." dediği öğrenildi. Saldırgan şahıs bu olay sonrası Emre Kaplan'ın kendisine hakaret ettiğini iddia ederken, "Emre Kaplan üzerime gelmeye başladı. Daha sonra aramızda arbede çıktı. Kendisine karşı herhangi bir fiziki temasım ya da müdahalem olmadı." dedi. Yanındaki arkadaşının gözlüğünün kırıldığını belirten şahıs, Emre Kaplan'ın yüzündeki çiziklerin bu nedenle olmuş olabileceğini ileri sürdü.

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