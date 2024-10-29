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A Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldırı! Saldırıya uğrayan Kaplan’ın burnu kırıldı, saldırgan tutuklandı

A Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldırı! Saldırıya uğrayan Kaplan’ın burnu kırıldı, saldırgan tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 21:12
A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar tarafından saldırıya uğradı. Kaplan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Gülnar ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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Saldırıya uğrayan Kaplan’ın burnu kırıldı, saldırgan tutuklandı
Saldırıya uğrayan Kaplan’ın burnu kırıldı, saldırgan tutuklandı
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