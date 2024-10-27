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Selçuk İnan:

Selçuk İnan: "Bugün sonuç aldığımız ve galip geldiğimiz için çok mutluyum"

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 18:35
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 3-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından, "Bugün sonuç aldığımız ve galip geldiğimiz için çok mutluyum" dedi.
Selçuk İnan: Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyum
Selçuk İnan: "Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyum"
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