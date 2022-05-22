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Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda finaller oynandı: Zorlu mücadelenin şampiyonları belli oldu!

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Giriş: 22.05.2022 16:53
Şırnak’ta 16-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Cudi Cup 14 yaş ve altı sporcuların yarıştığı Tennis Europe Turnuvası, final müsabakalarının oynanmasıyla son buldu. Şırnak’ta 9 ülkeden 81 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada şampiyonlar belli oldu. Turnuvayı erkeklerde Tunuslu Omar Hfaıedh, kızlarda ise Kazakistanlı Eva Korysheva kazandı.
Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası şampiyonları!
Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası şampiyonları!
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