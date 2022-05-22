Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda finaller oynandı: Zorlu mücadelenin şampiyonları belli oldu!

Şırnak’ta 16-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Cudi Cup 14 yaş ve altı sporcuların yarıştığı Tennis Europe Turnuvası, final müsabakalarının oynanmasıyla son buldu. Şırnak’ta 9 ülkeden 81 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada şampiyonlar belli oldu. Turnuvayı erkeklerde Tunuslu Omar Hfaıedh, kızlarda ise Kazakistanlı Eva Korysheva kazandı.