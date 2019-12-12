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12.12.2019
UEFA Avrupa Ligi Basel-Trabzonspor maçında provokasyon: Paçavralara el konuldu
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son maçında Basel ile oynadığı karşılaşma sırasında terör örgütü PKK/YPG yandaşları tarafından Türkiye karşıtı pankart açıldı. Karşılaşmayı statta takip eden Türk taraftarlar, PKK/YPG lehine açılan paçavraya el koyarken iki grup arasında kavga çıktı. Olay güvenlik görevlilerinin tribüne gelmesiyle son buldu.
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