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17.12.2019

Tuzlaspor 0-4 Galatasaray maç sonucu ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Tuzla, Galatasaray'ı konuk etti. İlk maçı kendi evinde 2-0 kaybeden Galatasaray, deplasmanda oynadığı rövanş karşılaşmasını 4-0 kazandı. 17 Aralık Salı akşamı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele A SPOR ekranından canlı yayınlandı. TUZLA GALATASARAY maçının geniş özetini ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Tuzla, Galatasaray'ı konuk ediyor. İlk maçı kendi evinde 2-0 kaybeden Galatasaray'ın turu geçmesi için 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Taraftarlar internette "Tuzla Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?" gibi sorulara yanıt arıyor. 17 Aralık Salı akşamı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin başlama saati ise 20.45... TUZLA GALATASARAY maçı A SPOR ekranından CANLI yayınlanacak. Maçı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

TUZLASPOR 0-4 GALATASARAY MAÇ ÖZET İZLE

Falcaodan Tuzla karşısında müthiş röveşata... |Video FALCAO'DAN TUZLA KARŞISINDA MÜTHİŞ RÖVEŞATA... |VİDEO
Falcaodan Tuzla karşısında müthiş gol |Video FALCAO'DAN TUZLA KARŞISINDA ATTIĞI GOL |VİDEO

İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER..

Tuzlaspor: Bayram, Bülent, Erdinç, Kemal, Tarık, Muhammed, Gökcan, Umut, Yasin, Sadık, Göksu

Galatasaray: Muslera, Mariano, , Donk, Nagatomo, , , Taylan Antalyalı, Feghouli, , Falcao

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