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17.12.2019
Falcao'dan Tuzla karşısında müthiş röveşata... |Video
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Galatasaray, Tuzlaspor deplasmanında 28. dakikada kornerden gelen topu önce göğsünde yumuşattı ardından da müthiş bir röveşata vuruşu gerçekleştirdi. Kolombiyalı yıldızın bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.
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