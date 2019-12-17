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17.12.2019
Falcao'dan Tuzla karşısında müthiş gol |Video
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Galatasaray, Tuzlaspor deplasmanında 16. dakikada Falcao'nun attığı golle 2-0 öne geçti. Uzun süren sakatlık sonrasında çıktığı maçta gol atan Falcao büyük sevinç yaşadı. İşte Falcao'nun Tuzla karşısında attığı o gol...
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