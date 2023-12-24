Türkiye'nin El Clasico'su! Fenerbahçe - Galatasaray (CANLI ANLATIM) İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Teknik Direktörler İsmail Kartal ve Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11'ler belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...