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Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi

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Giriş: 15.12.2022 13:54
Son dakika haberi: Türk sporunun kalbi bugün Turkuvaz Medya Merkezi’nde atıyor. A Spor, spor dünyasının önemli isimlerini ‘Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi’nde bir araya getirdi.
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Gençlik ve Spor Zirvesi
Gençlik ve Spor Zirvesi
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