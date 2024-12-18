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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül oldu!

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.12.2024 19:17
Türkiye Güreş Federasyonu'nun Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de düzenlediği 6. Olağan ve Mali Genel Kurul Toplantısı'yla yıllık planlamaları yapıldı. Mevcut başkan Şeref Eroğlu'nun aday olmadığı genel kurulda Taha Akgül ve Selçuk Çebi başkanlık yarışı verdi. İki adayla gerçekleşen seçimlerde 288 delege oy kullandı. Toplamda 189 oy alan Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu başkanı oldu. Çebi ise 92 oy alarak seçimi kaybetti. 7 oy ise geçersiz sayıldı. Çebi, sayım devam ettiği sırada Akgül'ü tebrik ederek başkanlığını kabul etti.
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