Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ilk sınavı Karadağ'la! İşte milli takımın aday kadrosu

Türkiye A Milli Futbol Takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Çarşamba akşamı Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Hollanda'yı 4-2, Norveç'i 3-0 yenen milliler, Letonya ile 3-3 berabere kaldı. 7 puan ile grupta liderlik koltuğunda oturan Türkiye'nin aday kadrosu da belli oldu.