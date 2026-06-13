Türk futbolunun Dünya Kupası serüveni: 72 yıllık hasret ve yeniden şahlanış

Ay-yıldızlı ekibimizin Dünya Kupası yolculuğu, sadece bir spor hikâyesi değil; bir milletin azmi, kaybedilen fırsatları ve yeniden ayağa kalkışının destanıdır. 1950’deki ekonomik imkânsızlıklardan 2002’deki dünya üçüncülüğüne, ardından gelen 24 yıllık uzun bekleyişin nihayet 2026 biletine dönüşmesi... Türk futbolu, tarihinin en büyük yapısal reformuyla artık sadece katılan değil, kupa hedefleyen bir dünya devi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İşte 72 yıllık mücadelenin perde arkası.