SÖZ MİLLETTE | Türkiye'nin Dünya Kupası performansı ne olur? A Haber sokağın nabzını tuttu

Türk futbolu için tarihi bir dönüm noktası, tam 24 yıllık devasa bir hasretin ardından yeniden canlanıyor. 2002 yılındaki o unutulmaz dünya üçüncülüğünün üzerinden geçen yaklaşık çeyrek asrın ardından, Milli Takımımız yeniden Dünya Kupası vitrinine çıkıyor. Sokaklarda adeta bir bayram havası hakim; 7'den 70'e tüm vatandaşlar ay-yıldızlı bayraklarla sıcak temas kurarak Milli Takım'ın bu büyük sınavına kilitlenmiş durumda. Genç aslanlar ve tecrübeli yıldızlarla harmanlanan yeni jenerasyon, bu kez kupayı Türkiye'ye getirmek için yola çıkarken, A Haber ekibi sokağın nabzını tuttu ve vatandaşın o büyük heyecanına tarihi bir tanıklık yaptı.