CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Soykırımcı şebekesi kan kaybediyor! Katil Bibi ve bloğu anketlerde dibe vurdu

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi yayımlanan son kamuoyu yoklamaları, katil Netanyahu ve bloğunun muhalefetin gerisinde kaldığını ortaya koydu. A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, anketlerdeki oy kaybına rağmen küresel sermayenin ve Siyonist lobilerin Netanyahu'dan vazgeçmediğini belirtti. Olçar, Netanyahu'nun bir "görevli" olduğunu ifade ederek, "Arz-ı Mevud" hedefi doğrultusunda en somut adımları atan isimlerden biri olması nedeniyle küresel planlarda hala masada tutulduğunu söyledi.

Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar