Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Maxi Gomez çalımı! Aylarca uğraştılar tek günde bitti

Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala hareketlilik devam ediyor. Golcüsü Cornelius'u Kopenhag'a satan Trabzonspor yılın transfer çalımını atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili takım, Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Maxi Gomez için kulübü Valencia ile görüşmelere başladı ve anlaşmanın detayları belli oldu.