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Trabzonspor taraftarından Kopenhag'a gece yarısı hoş geldiniz partisi!

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Giriş: 24.08.2022 01:44
Trabzonspor bu akşam evinde Danimarka'nın FC Kopenhag takımı ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçından mutlak galibiyetle ayrılması gereken temsilcimiz adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak istiyor. Trabzonspor'un Kopenhag'ta oynanan ilk maçta konakladığı otel önünde gece saatlerinde havai fişek patlatan Kopenhag taraftarına bordo mavili taraftarlardan misilleme geldi. Trabzon'da Kopenhag takımının konakladığı otel önünde gece boyu havai fişek atılırken Trabzonspor'a yönelik tezahüratlar yapıldı. İşte o anlar...
Trabzonspor taraftarından Kopenhag’a gece yarısı hoş geldiniz partisi!
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