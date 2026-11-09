COP31'de Türkiye'nin imzası: Sıfır Atık! Antalya'daki zirvede dünyanın geleceği konuşuluyor

Dünyanın gözünü çevirdiği COP31 İklim Zirvesi, Antalya EXPO alanında uluslararası katılımcıları ağırlamaya başladı. 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda düzenlenen zirve, Mavi Bölge ve Yeşil Bölge olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor. Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi ve Asrın İnşası çalışmalarının ön plana çıktığı organizasyonda, iklim kriziyle mücadele için diyalog, uzlaşı ve eylem mesajları veriliyor. Zirvenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Köksal Kılınç aktardı.