ABD ve Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri! Yüz binler sokaklara döküldü, ABD'de gerginlik yaşandı

ABD ve Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri sürüyor. İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarına ve Batılı hükümetlerin politikalarına tepki gösteren yüz binlerce kişi, farklı ülkelerde sokaklara çıktı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı Filistin yürüyüşü düzenlenirken, Almanya'da parlamento önünde Filistin bayrakları dalgalandı. İngiltere ve İsveç'te de binlerce kişi Filistin'e destek için bir araya geldi. ABD'deki gösterilerde ise Filistin destekçilerinin İsrailli bir grubun saldırısına uğradığı belirtildi. Avrupa başkentlerinden ABD'ye uzanan protestolarda göstericiler, Filistin halkına destek mesajları verdi.