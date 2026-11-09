Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde geri sayım! İstanbul'da yarım saatlik yol 5 dakikaya düşecek

İstanbul trafiğini rahatlatması beklenen Sarıyer-Kilyos Tüneli Projesi'nde çalışmaların yüzde 97'si tamamlandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nu Sarıyer'e bağlayacak 8,2 kilometrelik projede tünel kazısında son aşamaya gelindi. Karayolları 1. Bölge Müdürü Şenol Altıok, tünelin 2027 yılının ilk yarısında tamamlanarak trafiğe açılmasının hedeflendiğini ve ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve kameraman Ömer Er, projede kullanılan teknolojileri ve çalışmaların son durumunu görüntüledi.