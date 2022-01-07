Trabzonspor Polonyalı sol bek Puchacz'ı renklerine bağladı! Fırtına sol bekine kavuşuyor

Edin Visca’yı transfer ederek yeni yılın bombasını patlatan Trabzonspor, sol bekini de buldu. Bordo-Mavililer Alman kulübü Union Berlin’de forma giyen Tymoteusz Puchacz ile her konuda anlaştı. Tymoteusz Puchacz'ın Trabzon’a gelip Bordo-Mavili kulüple anlaşma imzalaması bekleniyor.