07 Ocak 2022, Cuma
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Trabzonspor Polonyalı sol bek Puchacz'ı renklerine bağladı! Fırtına sol bekine kavuşuyor
Edin Visca’yı transfer ederek yeni yılın bombasını patlatan Trabzonspor, sol bekini de buldu. Bordo-Mavililer Alman kulübü Union Berlin’de forma giyen Tymoteusz Puchacz ile her konuda anlaştı. Tymoteusz Puchacz'ın Trabzon’a gelip Bordo-Mavili kulüple anlaşma imzalaması bekleniyor.