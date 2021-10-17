18 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Abdullah Avcı'dan flaş açıklamalar

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Abdullah Avcı'dan flaş açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2021 23:14
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu. Avcı, " Kasketi taktık, herkes mutlu, lideriz. 9. haftada çok önemli bir maç kazandık ama daha bir şey kazanmadık. İyi bir ivme yakaladık, iyi bir takımız. Şimdi bu galibiyet, gelecek haftaki Göztepe maçını da önemli hale getiriyor. Hemen yarın o maça odaklanacağız. " dedi. İşte açıklamalarının tamamı...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Abdullah Avcı’dan flaş açıklamalar
Abdullah Avcı'dan flaş açıklamalar
Ahmet Ağaoğlu’dan penaltı yorumu
Ahmet Ağaoğlu'dan penaltı yorumu
Tüzemen: Fenerbahçe fiziksel olarak...
Tüzemen: Fenerbahçe fiziksel olarak...
Trabzonspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Trabzonspor - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM)
Galatasaray evinde tek golle kazandı
Galatasaray evinde tek golle kazandı
Trabzonspor - Fenerbahçe Derbisinde 130. randevu
Trabzonspor - Fenerbahçe Derbisinde 130. randevu
Manchester City 2-0 Burnley | GOLÜ İZLE
Manchester City 2-0 Burnley | GOLÜ İZLE
Manchester City 1-0 Burnley | GOLÜ İZLE
Manchester City 1-0 Burnley | GOLÜ İZLE
Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Ünlü sporcu evinde ölü bulundu
Ünlü sporcu evinde ölü bulundu
İşte Galatasaray’ın yeni stat sponsoru
İşte Galatasaray'ın yeni stat sponsoru
Kuntz: Son dakikada atılan gol...
Kuntz: Son dakikada atılan gol...
Daha Fazla Video Göster