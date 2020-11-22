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Trabzonspor Erzurumspor maçında VAR kararıyla iptal edilen gol kararı doğru mu? Erman Toroğlu A Spor canlı yayının yorumladı
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 39. dakikasında Marlon'un kendi kalesine attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Pozisyonu değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Erzurumlu oyuncu Trabzonsporlu oyuncunun kaval kemiğine vuruyor. O kaval kemiği de gitti topa vurdu ve gol oldu. Oyuncunun ayağına vurmayacaksın, topa vuracaksan da çabuk olacaksın" şeklinde konuştu.