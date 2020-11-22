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Trabzonspor Erzurumspor maçında VAR kararıyla iptal edilen gol kararı doğru mu? Erman Toroğlu A Spor canlı yayının yorumladı

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Giriş: 22.11.2020 21:06
Güncelleme:22.11.2020 22:57
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 39. dakikasında Marlon'un kendi kalesine attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Pozisyonu değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Erzurumlu oyuncu Trabzonsporlu oyuncunun kaval kemiğine vuruyor. O kaval kemiği de gitti topa vurdu ve gol oldu. Oyuncunun ayağına vurmayacaksın, topa vuracaksan da çabuk olacaksın" şeklinde konuştu.
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İptal edilen golle ilgili flaş açıklama
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