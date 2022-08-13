13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Trabzonspor - Atakaş Hatayspor 1-0
Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor evinde Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Zorlu geçen müsabakayı Fırtına 1-0 kazandı ve seriyi sürdürdü.