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TFF: Türkiye-Letonya maçı seyircisiz oynanacak

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Giriş: 29.03.2021 17:52
Güncelleme:29.03.2021 17:55
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Türkiye ile Letonya arasındaki karşılaşmanın seyircisiz oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır." denildi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayla ilgili TFF Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır. Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusu

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