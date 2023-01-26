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Süper Lig'de bir ayrılık daha: Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi sona erdi

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Giriş: 26.01.2023 09:13
Gaziantep Futbol Kulübü, 1,5 yıldır takımın başında bulunan teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı. Bulut, takımıyla 57 Süper Lig maçına çıkarak 16 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 de mağlubiyet yaşadı.
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