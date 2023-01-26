26 Ocak 2023, Perşembe
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Süper Lig'de bir ayrılık daha: Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi sona erdi
Gaziantep Futbol Kulübü, 1,5 yıldır takımın başında bulunan teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı. Bulut, takımıyla 57 Süper Lig maçına çıkarak 16 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 de mağlubiyet yaşadı.