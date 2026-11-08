Türkiye ve Mısır'dan Akdeniz'de ortak tatbikat! TCG Anadolu da Dostluk Denizi-2026'da

Türkiye ve Mısır Deniz Kuvvetleri, askeri iş birliğini güçlendirmek ve karşılıklı deneyim paylaşımını artırmak amacıyla “Dostluk Denizi-2026” ortak tatbikatında bir araya geldi. Mısır'ın ev sahipliğinde 4-9 Kasım tarihleri arasında İskenderiye açıklarında gerçekleştirilen tatbikatta suüstü harekâtı, denizaltı savunma harekâtı, hava savunma harekâtı ve sualtı taarruz eğitimleri icra ediliyor. Türkiye, tatbikata TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisi, TCG Gaziantep fırkateyni, TCG Meltem hücumbotu ile sualtı taarruz, amfibi hücum ve birinci sınıf dalgıç timleriyle katılıyor. İki ülkenin deniz kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesini hedefleyen tatbikat, 9 Kasım Pazartesi günü sona erecek.