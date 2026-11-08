Türkiye'de kış erken başladı! 19 il için kar ve sağanak uyarısı: İstanbul'da hava nasıl olacak?

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sonbahar yerini kış koşullarına bırakmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına ineceğini belirterek 19 il için kar ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Peki, Türkiye kutup soğuklarının etkisi altına mı giriyor? Hangi illerde kar ve sağanak bekleniyor, İstanbul'da hava sıcaklıkları ne kadar düşecek? Soğuk hava dalgasının etkilerini, kar yağışı beklenen bölgeleri ve Meteorolojinin son uyarılarını A Haber muhabiri Merve Köleoğlu ve konuğu değerlendirdi.