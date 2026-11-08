Karabağ Zaferi'nin 6. yılında Başkan Erdoğan ve Aliyev'den ortak mesaj! Şuşa'da neler konuşuldu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, düzenledikleri ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İki lider, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü kardeşlik bağlarına dikkat çekerek birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi. Ankara-Bakü ilişkilerinin öne çıktığı basın toplantısında yapılan açıklamaları ve iki liderin verdiği mesajların ayrıntılarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.