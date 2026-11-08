COP31 İklim Zirvesi için Antalya'da geri sayım! 197 ülkeden 100 bin misafir bekleniyor

Dünyanın en önemli çevre ve iklim zirvelerinden biri olan COP31, 9 Kasım'da Antalya'da başlıyor. 197 ülkeden yaklaşık 100 bin misafirin katılımının beklendiği zirve öncesinde hazırlıklar sürüyor. İklim değişikliğiyle mücadele, çevre sorunları ve uluslararası iş birliğinin ele alınacağı organizasyon öncesinde gözler Antalya'ya çevrildi. Peki, COP31 Zirvesi'nde hangi konular gündeme gelecek ve hazırlıklarda son durum ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.