Avrupa'da protesto dalgası büyüyor! Fransa'da 150 bin kişi sokakta: Göstericiler ne istiyor?

Fransa'da devam eden protestolarda, başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 150 bin kişi sokaklara çıktı. Gösterilerin Avrupa'nın diğer ülkelerine de yayılmasıyla protesto dalgası büyürken, yüz binlerce kişi taleplerini dile getirmek için meydanlarda toplandı. Peki, Avrupa genelinde yayılan protestoların nedeni ne? Göstericiler hangi taleplerde bulunuyor ve eylemler nasıl devam ediyor? Fransa'daki protestoların ayrıntılarını ve Avrupa'daki son gelişmeleri Ömer Aydın aktardı.