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Almanya Meclisi önündeki Alman bayrağı indirildi, yerine Filistin bayrağı asıldı
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Almanya Meclisi önündeki Alman bayrağı indirildi, yerine Filistin bayrağı asıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Federal Meclis (Bundestag) önünde asılı bulunan Almanya bayrağı indirilerek yerine Filistin bayrağı asıldı.

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