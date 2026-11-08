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Giriş Tarihi:
08 Kasım 2026 16:30
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Almanya Meclisi önündeki Alman bayrağı indirildi, yerine Filistin bayrağı asıldı
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