29 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Süper Kupa’da kriz iddiası! TFF'den resmi açıklama geldi

Süper Kupa’da kriz iddiası! TFF'den resmi açıklama geldi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.12.2023 16:13
Fenerbahçe ile Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa finali öncesi tarihi bir kriz yaşandığı iddia edilmişti. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’daki Al-Awwal Park Stadı’nda oynanacak mücadeleye Mustafa Kemal Atatürk'ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünün yer aldığı pankartla çıkması planlanan takımlara Suudi yetkililer tarafından izin verilmediği öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından TFF'den resmi açıklama geldi. İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Süper Kupa’da kriz iddiası! TFF’den açıklama
Süper Kupa’da kriz iddiası! TFF'den açıklama
Süper Kupa için geri sayım!
Süper Kupa için geri sayım!
Dzeko’dan dikkat çeken Icardi açıklaması
Dzeko'dan dikkat çeken Icardi açıklaması
Süper Kupa’da derbi heyecanı ATV’de!
Süper Kupa'da derbi heyecanı ATV'de!
İşte Süper Kupa maçının oynanacağı stad
İşte Süper Kupa maçının oynanacağı stad
Galatasaray’da transfer operasyonu!
Galatasaray'da transfer operasyonu!
Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye!
Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye!
Fatih Terim: Şampiyon yapmak için geldim
Fatih Terim: Şampiyon yapmak için geldim
Hakemi yumruklayan Faruk Koca tahliye edildi
Hakemi yumruklayan Faruk Koca tahliye edildi
Maaşı ne kadar?
Maaşı ne kadar?
İşte Süper Kupa’nın muhtemel 11’leri...
İşte Süper Kupa'nın muhtemel 11'leri...
Fatih Terim resmen Panathinaikos’ta
Fatih Terim resmen Panathinaikos’ta
Daha Fazla Video Göster