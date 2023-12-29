29 Aralık 2023, Cuma
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Süper Kupa’da kriz iddiası! TFF'den resmi açıklama geldi
Fenerbahçe ile Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa finali öncesi tarihi bir kriz yaşandığı iddia edilmişti. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’daki Al-Awwal Park Stadı’nda oynanacak mücadeleye Mustafa Kemal Atatürk'ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünün yer aldığı pankartla çıkması planlanan takımlara Suudi yetkililer tarafından izin verilmediği öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından TFF'den resmi açıklama geldi. İşte detaylar...