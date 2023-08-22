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Videolar Spor Videoları Son dakika | TFF'den flaş karar! Avrupa temsilcilerimizin lig maçları ertelendi

Son dakika | TFF'den flaş karar! Avrupa temsilcilerimizin lig maçları ertelendi

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Giriş: 22.08.2023 17:23
Güncelleme:22.08.2023 18:30
Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı maçları erteledi. Detayları A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı.
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