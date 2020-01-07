Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Kolarov'dan kötü haber

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kolarov'dan kötü haber geldi. Serie A takımlarından Roma'nın Kolarov'un sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldığı açıklandı. Transfer döneminde Fenerbahçe'nin çok istediği Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov, kulübü Roma ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.



İmzanın ardından yıldız futbolcu Aleksandar Kolarov: "Kulübe çok teşekkür ederim, bu sözleşmenin benim için anlamı büyük" ifadelerini kullandı.