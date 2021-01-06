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Son dakika Fenerbahçe Mesut Özil haberi | Fenerbahçe transferde gaza bastı!

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Giriş: 06.01.2021 11:50
Güncelleme:06.01.2021 11:59
Fenerbahçe son dakika haberleri... Sarı lacivertli takımda Mesut Özil hayali sonunda gerçek oluyor. Arsenal, Mesut ile sezon sonunu beklemeden devre arası yolları ayırmak istiyor. Türk asıllı Alman futbolcu için ABD ve Fenerbahçe öne çıkan iki adaydı. A Spor ekranlarında Ahmet Selim Kul'un aktardığı habere göre Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde sona geldi. Fenerbahçe ile Mesut Özil 3.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı! İşte son dakika haberinin detayları...
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