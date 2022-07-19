19 Temmuz 2022, Salı
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SON DAKİKA! Dinamo Kiev maçı öncesi Fenerbahçe'ye Polonya'da zorluk
SON DAKİKA HABERLERİ! UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu ilk mücadelesinde yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe, Polonya'ya ulaştı. Öte yandan sarı-lacivertlilerin havalimanındaki pasaport işlemleri uzun sürdü. TSİ 15.30 civarında havalimanına inen sarı-lacivertliler, parmak izi ve pasaport işlemleri sebebiyle yaklaşık 1 saat gecikmeli alandan ayrılabildi. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.