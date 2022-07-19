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SON DAKİKA! Dinamo Kiev maçı öncesi Fenerbahçe'ye Polonya'da zorluk

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Giriş: 19.07.2022 18:07
SON DAKİKA HABERLERİ! UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu ilk mücadelesinde yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe, Polonya'ya ulaştı. Öte yandan sarı-lacivertlilerin havalimanındaki pasaport işlemleri uzun sürdü. TSİ 15.30 civarında havalimanına inen sarı-lacivertliler, parmak izi ve pasaport işlemleri sebebiyle yaklaşık 1 saat gecikmeli alandan ayrılabildi. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
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