Sivasspor Fenerbahçe CANLI anlatım İZLE

Fenerbahçe'nin 5 puan önünde olan lider Sivasspor evinde İstanbul temsilcisini ağırlıyor. Süper Lig'de oynadığı son 6 resmi müsabakayı kazanan Rıza Çalımbay'ın öğrencilerinde mutlak hedef galibiyet... Fenerbahçe ise 3 puanı kazanıp lider Sivaspor ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürmek istiyor. BeIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak olan maçın başlama saati 16.30... Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşmayı taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler.

Fenerbahçe'nin 5 puan önünde olan lider Sivasspor evinde İstanbul temsilcisini ağırlıyor.

Süper Lig'de oynadığı son 6 resmi müsabakayı kazanan Rıza Çalımbay'ın öğrencilerinde mutlak hedef galibiyet... Fenerbahçe ise 3 puanı kazanıp lider Sivaspor ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürmek istiyor. BeIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak olan maçın başlama saati 16.30...

Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşmayı taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler.

SİVASSPOR FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

İKİ TAKIM MAÇA BAŞLAYACAĞI 11'LER BELLİ OLDU:

SİVASSPOR: Samassa, Uğur, Caner, Appindangoye, Goiano, Fatih, Fernando, Mert Hakan, Ziya, Emre, Yatabare.

FENERBAHÇE:Altay, Dirar, Sadık, Serdar, Isla, Gustavo, Kruse, Emre, Rodrigues, Ozan, Vedat Muriç.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 3 deplasman maçında galip gelemedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı.

Bu sezon deplasmanda 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 12 puan yitirdi.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Victor Moses yarın görev yapamayacak.

Kart cezası sona eren Nabil Dirar ise teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

DERBİ ÖNCESİ 3 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 16. haftada Beşiktaş'la oynanacak derbi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Kaynak:AA